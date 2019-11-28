AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti'nin 18 yıllık bir siyasi hareket olduğunu ve bunun 17 yılını iktidarda geçirdiğini hatırlatan Kandemir, 2023 seçimlerine de 21 sene iktidarda kalmış bir siyasi hareket olarak gireceğini söyledi.

"Yeni bir durumda kongreye gittiğimizin farkındayız." ifadesini kullanan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını, bu yeni sayfa ışığında da kongreyi yapacaklarını bildirdi.

Kandemir, "Diğer kongrelerden en temel farkı 7. Olağan Kongre sürecimizin bu yeni sistemin hemen ardından yapacağı ilk olağan kongre süreci olması. Yeni sistemin birtakım kodları var. Biz bu yeni kodlara uygun olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Türkiye artık yüzde 50+1'i siyasi partilerin adaylarının alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Biz de kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken, değerlendirmelerimizi yaparken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz." diye konuştu.

Partilerini 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların hassas, ince ve geniş bir istişareyle oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de bir yandan partimizi toplumun tüm sosyal katmanlarının temsil edildiği bir siyasi hareket haline getirmek, bir yandan 18 senelik tecrübemizi yansıtmak, 18 sene boyunca partimizde emek vermiş, gayret göstermiş arkadaşlarımızı bu çatının altında, bu siyasal yapım sürecinin içerisinde tutmak bir yandan da kadın ve gençlerimize daha fazla alan açacağımız bir süreç olarak yöneteceğiz bu süreci."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti.

Sahada resmi olarak görevlendirdikleri haricinde gayrı resmi olarak görevlendirdikleri ayrı bir ekibin de çalıştığını dile getiren Kandemir, "Tebdili kıyafet diyebileceğimiz, şehre sadece vatandaşı dinlemek üzere gönderdiğimiz bir grup arkadaşımız da milletimizin teşkilatlarımızla, partimizle ilgili ne söylediğini değerlendiriyor." dedi.

Kandemir, bu çalışmanın, beklentilerin kayda geçirildiği, değerlendirildiği çok geniş bir çalışma olduğunu, Ar-Ge birim başkanlığının da her bölgede kamuoyu yoklamaları yaptığını bildirdi.

Teşkilat Başkanlığı olarak insan kaynağı yönetimini 3 ana çerçevede yönettiklerini belirten Kandemir, bunların bugüne kadar teşkilatlarda görev yapmış olanlar, mevcut görevde olanlar ve son olarak da yeni görev almak isteyenlerin tespiti şeklinde olduğunu anlattı.

"Çalışma metodolojimizi yeniliyoruz"

Talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini aktaran Kandemir, Erdoğan'ın "Ömerler ve Haticeler bulmalıyız." talimatını anımsattı.

Kandemir, "Bunu yaparken tekrar ifade ediyorum, yeni sosyoloji, gelen yeni seçmenin beklentilerini, değişen beklentileri biz iyi okuma gayreti içerisindeyiz. Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız. Genel Başkanımızın talimatı bu. Buna uygun olarak çalışma metodolojimizi de yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Erdoğan'ın teşkilatların tüm kademelerinde bulunduğu için tüm meseleleri yakinen takip ettiğine dikkati çeken Kandemir, şunları kaydetti:

"Kongre sürecinde, partimizin temel prensipleri var, bu temel prensipleri işleterek teşkilat modellememizde, yaptığımız rutin işlerde, özellikle kadın ve gençlik stratejilerimizde yeni bir kapı aralıyoruz. 7. Olağan Kongre sürecimizi parti içine dönük kadrolarımızı takviye ettiğimiz, revize ettiğimiz bir süreç olarak değil topluma yeni şeyler söyleyeceğimiz, Genel Başkanımızın özellikle il kongrelerimiz üzerinden, katıldığı il kongrelerinde yeni öneriler sunacağımız topluma bir süreç olarak değerlendiriyoruz."

"2021 yılına büyük kongremizi planlayacağız"

Kongre takvimine delege seçimiyle başladıklarını, aralık ayının ikinci haftasından itibaren de nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongrelerini yapacaklarını, ocak ayı sonu, şubat ayı başında ilçe kongrelerine başlayacaklarını belirten Kandemir, "Ağustos ayı gibi de il kongrelerimize başlayacağız. Sene sonunda, yani 2020 sonunda il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 2021 yılına da büyük kongremizi planlayacağız. Yani bir senelik bir takvim öngörüyoruz. Bu bir sene içerisinde, çok acele etmeden, dikkatli, özenli kuyumcu titizliğiyle bir çalışmayı milletimizin beklentilerini merkeze alarak yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Kongre tarihine ilişkin bir soru üzerine, kongre sürecinin olağan akışı hakkında bilgi veren Kandemir, şunları aktardı:

"Olağan bir süreç. Sadece hazırlığına biz erken başladık. Çünkü bu kongre sürecinde çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Hazırlığını uzun tuttuğumuz bir kongre süreci olduğu için bir miktar erken başlanmış gibi algılandı. Öyle değil, olağan sürecinde yapılmış olacak bütün kongreler. Biz önce il kongrelerimizi bitireceğiz. İl kongrelerimizi tamamlandıktan sonra MKYK'mize bunu detaylı bir rapor olarak arz edeceğiz. Sonra MKYK'miz de uygun bir tarihe karar verecek ve büyük kongremizi yapacağız. Tahmini bir takvim söyleyebiliyoruz sadece."

"Yeni yüzler mutlaka olacak"

Partide yeni yüzler olup olmayacağı ve nasıl bir değişimin öngörüldüğüne yönelik bir başka soru üzerine Kandemir, "Yeni yüzler mutlaka olacak. Özellikle kadınlara biz bu süreçte çok daha geniş bir alan açmak istiyoruz. Bizim bir yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Fakat dengeli bir şekilde kuruluştan itibaren görev yapmış bütün arkadaşlarımızın kendilerini süreç içerisinde hissedecekleri bir yönetim şekli olacak kuşkusuz. Genç ve kadın sayımızda da ciddi bir artış göreceğiz. Yeni yüz de çokça göreceğiz." diye konuştu.

İlçe ve il özelinde çalışma yaptıklarını anlatan Kandemir, "Her ilçenin ve ilin sosyolojisine uygun bir şekilde bir değişim göreceğiz kadrolarda. Özellikle Anadolu'nun pek çok yerinde partimizi daha geniş bir kitleye açtığımızı görmüş olacağız. Bu, en önemli önceliklerimizden bir tanesi." dedi.

"Üyelerimizi siyaset yapım sürecinin parçası haline getireceğimiz modelde çalışıyoruz"

AK Parti teşkilatlarının siyasette etkin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kandemir, "Siyaset yapım sürecinin bir parçası esasında teşkilatlar. Seçim dönemleri istifade ettiğimiz yapılar değil, bizim için canlı, dinamik ve sürecin bir parçası. Bu dönem sadece teşkilatlarımızı değil üyelerimizi de bu işin içerisine katacağımız, üyelerimizi de siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getireceğimiz bir model çalışıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, seçmen sosyolojisi ile ilgili soruya, "Hizmet siyasetinin yeterli olmadığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Metodolojimizi değiştiriyoruz, seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Merkeze her bir bireye ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyette ve yaklaşımda bir teşkilat modelini koyuyoruz. Görüyoruz ki siyaset çok insan merkezli, zaten hep buna inandık. Topluluklara konuşarak değil tek tek her bir bireye gerektiğinde ayrı ayrı konuşarak inşa edilecek bu dönem. Biz de yeni teşkilat modelimizi tam da buna göre kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler ve teşkilatlara dair soruya Kandemir, şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul seçimleri başta olmak üzere son seçimlerden ciddi bir değerlendirme yaparak ders aldığımıza inanıyoruz, ciddi bir değerlendirme yaptık. İyi bir etüt çalışması yaptığımızı düşünüyoruz. Onun için 7'nci Olağan Kongre süreci diğer kongre süreçlerinden daha farklı olacak. Bunu süreç içerisinde daha fazla hissedeceğiz ama bunu Genel Başkanımızla hissettirmek istiyoruz."

Yerel seçimler sonrası teşkilatların durumu

Erkan Kandemir, yerel seçimler sonrası teşkilatlardan istifa talepleri ya da tekliflerine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarına bakarak başarı ya da başarısızlık olarak algılamayız tek başına, teşkilatların seçim sonuçları çünkü tek başına teşkilatların sırtlanıp yönettiği bir süreç değil. Adayımız etken, genel politikalar etken, rakip aday etken, meclis üyesi adayınız etken ve çok fazla girdi var. Teşkilatta bunlardan bir tanesi, kuşkusuz yani sahada yaptığınız çalışma önemli etkenlerden bir tanesi ama tek etken değil. Bazı illerimizde teşkilatımız bizi önceden uyarmıştı. Yani şu eksiğimiz var, şurayı tamamlamamız lazım, bunların olduğu yerler yaşadık. Tek başına teşkilat seçim sonuçlarına bakılarak bir değerlendirmeyle 'evet' istifa etmeli ya da devam etmeli demek haksızlık olur teşkilatımıza."

İllerle ilgili değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kandemir, "İstanbul ile ilgili de bu arada milletvekillerimizin tamamıyla henüz görüşmeyi bitirebilmiş değiliz. İstanbul'u çok çok iyi bilen bir Genel Başkanımız var. İstanbul teşkilatlarımız bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye diğer teşkilatlara ilham olan teşkilatımız." dedi.

Erkan Kandemir, "Kongre sürecinde AK Parti kuruluşundaki ruhu tekrar yakalayacak mı?" şeklindeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"14 seçim geçirdik biz, bu 14 seçimin tamamında AK Parti oylarını artırmış ve birinci olmuş. Yani kurulduğunda da birinci olmuş bir parti. 14 seçimin sonuncusu olan yerel seçimlerde de birinci olan bir siyasi parti. Bunların tamamını teşkilatlarımızla yaptık. Yani şöyle bir şey yok sanki 'AK Parti bir başarısızlık var dolayısıyla teşkilatlarını değerlendirsin masaya yatırsın ya da diğer kademelerini' böyle bir durum yok. AK Parti birinci parti, en büyük parti, en yakınındaki partiyi ikiye katlamış siyasi parti. Aynı heyecanı fazlasıyla muhafaza ediyor. Dünyada bizi diğer siyasi hareketlerden ayıran en önemli özelliklerimizden bir tanesi bu. Bizim 18 senenin sonunda işte bir ideali, heyecanı paylaşmanızla ilgili."

Son dönemde birtakım yeni oluşumlar ve siyasetin ekseni doğrultusunda çok daha yoğun bir saha çalışması yürüttüklerine değinen Kandemir, "Bu süreçlerden çok çok güçlenerek çıkacağımızı görüyoruz. Çok daha geniş bir toplumsal tabana oturduğumuzu görüyoruz." diye konuştu.

Erkan Kandemir, "Yeni oluşumlar'a AK Parti teşkilatlarından büyük kopuşlar bekliyor musunuz? Bu süreçte farklı partilerden AK Parti'ye katılım olur mu?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar, onun için yorum yapabilecek durumda değiliz doğrusu. Ne tüzel kişilikleri var ne kadroları ne söylemleri var, dolayısıyla yorum yapılabilecek durumda değil. Doğrusu öyle çok da gündemimizde yok yani biz önümüze ve işimize bakıyoruz. Bir şöyle teşekkür etsin çıksınlar ortaya, ondan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yani yoksa bir kadro görmedik, bir söylem görmedik, parti tüzüğü görmedik, parti programı görmedik, bir şey görmedik yani. Onu gördükten sonra bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir.

Bu süreçte çerçevesini, Genel Başkanımız şöyle çizdi: 'Milletin teveccüh gösterdiği bütün arkadaşlarımızla çalışmayı arzu ediyoruz.' Dolayısıyla geçmişte farklı siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızı da doğrusu bu süreçte biz aramızda görmeyi arzu ederiz, bekleriz ve isteriz. Toplumun teveccüh gösterdiği, bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar zaten. Biz toplumun, milletin teveccüh gösterdiği ilkelerimize uygun, parti çizgimize ve politikalarımıza uygun buna destek vermeyi arzu eden herkesi hareketimizin içerisine görmeyi arzu ederiz."

AK Parti'nin üye sayısı

AK Parti'nin üye sayısına yönelik eleştirilere yönelik görüşleri sorulan Kandemir, şunları söyledi:

"Biz üye sayısı olarak Türkiye'nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Toplam tüm bizim dışımızdaki partilerin üye sayısı 2 milyon 691 bin. Bizim üye sayımızsa tek başımıza 10 milyon 397 bin. Biliyorsunuz memurlar da üye olamıyorlar, bunu da düşündüğünüzde çok geniş bir siyasi tabana sahip bir siyasi partiyiz."

Erkan Kandemir, üye sayılarında zaman zaman güncelleme yapıldığına işaret ederek, "Sadece bu seneye bu mahsus olarak kamuoyunda üyemizde bir düşüş varmış gibi algılandı. Biz çok uzun zamandır vefat eden üyelerimizi üyelikten düşürememiştik. 340 bin vefat eden üyemizin üyeliğini düşürdük çünkü zaman zaman biz üye güncellemesi yaparız. Fakat bu süreçte 390 bin yeni üye yapmışız." değerlendirmesinde bulundu.