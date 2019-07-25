ANTALYA (AA) - TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da yapımı tamamlanan SGK binasında incelemelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya ziyaretleri sırasında AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Erol Uysal, Finike ilçe Başkanı Osman Aladağ ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Yapımı tamamlanan SGK binasını da gezen Atay Uslu'ya yeni hizmet binası hakkında Kumluca SGK Müdürü Meltem Dilekcan bilgi verdi.

Yeni SGK hizmet binasının Kumluca ve Finike ilçelerine hayırlı olmasını dileyen Uslu, "Yeni Sosyal Güvenlik Merkezi binamız 15 gün sonra hizmete girecek. Artık işverenimizin, çalışanımızın sigorta işlemleri için Antalya'ya gitmesine gerek kalmayacak. Çalışanlar ve işverenler için il merkezinde yapılan tüm işlemler yeni hizmet binasında verilecek." dedi.

Uslu, belediyelerde yatırımların durduğunu ifade ederek, muhalefet partilerinin yapamadıkları hizmetler karşısında ürettikleri mazeret veya lafın aksine AK Parti olarak hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Uslu şunları söyledi:

"Yatırımları iptal etmek yerine icra etmeye, inşaa etmeye devam ediyoruz. 100 günlük sürede muhalefet partilerinin koca bir sıfır çeken belediyeciliğini izliyoruz. O belediyelerde yatırım yok, proje yok, hedef yok. Görüyoruz ki israf çok, laf ve mazeret çok. Hatta başlayan yatırımların iptali var ama biz yılmadan, üşenmeden halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Son olarak Kumluca Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden üniversiteye yerleşecek öğrenciler için oluşturulan tercih merkezini ziyaret eden Uslu, burada öğrencilere tercih konusunda tavsiyelerde bulundu.