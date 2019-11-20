Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen "20. Ulusal Çocuk Forumu"nun TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oturumuna katıldı.

Bakan Selçuk, konuşmasında etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çocukların bu yıl için belirledikleri "Biz Büyük Bir Aileyiz" temasının, gelecek adına kendilerine büyük ümit verdiğini bildirdi.

Etkinlikte emeği olan çocukları, gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik den Selçuk, UNICEF'e de sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Selçuk, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989'da imzalandığını, o günün, Çocuk Hakları Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

"Sosyal ekonomik destek hizmetini 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 130 bin çocuğumuza ulaştırdık"

Selçuk, 23 Nisan'ın, Büyük Meclisin kurulduğu gün olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Böyle bir uygulamayı dünyanın hiçbir ülkesinde görmemiz mümkün değil. O yüzden, siz çocuklarımızla, millet iradesinin oluştuğu ve buluştuğu yer olan Gazi Meclisimizin çatısı altında bir araya gelmeyi özellikle önemsiyoruz. Bu, bizim çocuklarımızın hakları konusunda ne kadar hassas olduğumuzun da bir göstergesidir. Bizler, çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz ve gayemiz siz çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir dünya bırakabilmek. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en önemli vazifelerimizden biri. Sevgili çocuklar sizler de tabii ki bizlerden sonra gelecek nesillere aynı şuurla rehberlik edeceksiniz."

"Bizler öncelikle çocuklarımızın aile yanlarında büyümelerini, aile olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın aile yanında kalması için sosyal ekonomik destek vermekteyiz. Sosyal ekonomik destek hizmetini 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 130 bin çocuğumuza ulaştırdık." diyen Selçuk, yardım ve bakım hizmetlerinin de bu çerçevede yürütüldüğünü kaydetti.

Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için de koruyucu ve önleyici bir hizmet olarak mobil çocuk sosyal hizmet birimlerini faaliyete geçirdiklerini dile getirerek, "Emine Erdoğan Hanımefendinin dediği gibi, 'çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrika, çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı, ne kağıt mendil ne tartı yakışır. Çocuğun eline en çok kalem, defter kitap yakışır' diyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızın eğitimini de kalkınmanın temel basamağı olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

UNICEF temsilcisinin konuşması

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de konuşmasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bugün pek çok ülkede kutlandığını belirterek, 1989'da da "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin imzalandığını kaydetti.

Dünya liderlerinin 30 yıl önce ciddi bir adanmışlık ortaya koyduğunu belirten Duamelle, ilk kez bütün çocukların yetişkinlerle beraber temel insan haklarına sahip olduğunun ifade edildiğini söyledi.

Duamelle, "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin milyonlarca çocuğun hayatını değiştiren bir sözleşme olduğuna işaret ederek, ancak hala ortaya konması gereken hedefler bulunduğunu bildirdi.

"Henüz bizim hedeflerimizin tamamına ulaşmadığını söylemeliyiz. Bizim hedefimiz her bir hakkın bütün çocuklar için de olmasıdır. Öncelik, her zaman çocukların olmalıdır." diyen Duamelle, yetişkinlere ilham veren birçok şey sundukları için çocuklara teşekkür etti.

Duamelle, Mevlana'nın "Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun." sözleri gibi çocukların da okyanusta bir damla değil, bir damla içinde okyanus olduklarını kaydetti.