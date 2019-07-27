Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı verildi

- Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Japonya İmparatoru tarafından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" taltif edildi - Çalık Holding

Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı verildi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" ile onurlandırıldı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık’a Japonya Devlet Nişanı "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" taltifi için tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya İmparatoru Naruhito'nun bu yıl "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyunbağı"nı tevdi ederek kendisini onurlandırdığını belirterek, bu nişanı hayatım boyunca büyük bir gururla taşıyacağını söyledi.

Türkiye ve Japonya'nın iyi ve kötü günlerinde duygularını içtenlikle paylaşmasını bilen ve bu konuda dünyaya tarih ve kadirşinaslık dersleri vermiş olan iki müstesna dost ülke olduğuna işaret eden Çalık, şunları kaydetti:

"Bu dayanışma günümüze kadar çeşitli sınavlardan övgüye değer başarılarla geçmiştir. Ben bir iş insanı olarak ilk defa 1980’li yıllarda Japonya ile tanıştım. Bu yıllardaki yoğun ticari ilişkilerimi takiben 1990’larda uluslararası ölçekte Japon şirketleriyle ortak iş yapmaya başladım. Bu iş birliği Japon kültürünü ve iş dünyasını yakından tanımamı sağladı. Daha sonra Japon şirketleri ile dünyanın değişik coğrafyalarında ortak işler yapmaya başladık. Yoğun Japonya ziyaretlerimde dikkatimi çeken en önemli noktalardan birisi de Asya’nın iki ucundaki Türkiye ve Japonya’nın kültür, sanat ve yaşam tarzındaki benzerlikleri oldu. Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki, Japon kültürünü ve Japon iş dünyasının bilgi, disiplin, dürüstlük ve karşılıklı saygıya dayanan iş anlayışını tanıdıkça bu ülkeye ve insanlarına olan sevgim, saygım, hayranlığım her geçen gün artarak devam ediyor."

Çalık, Japonlarla 30 yılı aşan iş birlikleri boyunca farklı coğrafyalarda birlikte çalıştıklarını aktararak, "Çalık Grubu olarak uzun yıllar içinde Japon meslektaşlarımızı yakından tanıma fırsatı bulduk ve bu süreç sonunda oluşan karşılıklı güven duygusu ile kalıcı dostluklar oluşturduk. Bu süreçte iki taraf da birbirinin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu ve karşılıklı olarak kültürlerimize derin saygı duyduk. Mitsubishi Corporation ile başta Türkmenistan olmak üzere Orta Asya’da, Orta Doğu’da ve Afrika’da birçok önemli projeyi hayata geçirdik. SECOM ile Türkiye’de önemli bir ortak yatırım gerçekleştirdik." diye konuştu.


- "Ödül 30 senelik iş birliği ve ortak çalışmanın sembolü"


Çalık, Japonya İmparatoru tarafından kendisinin layık görüldüğü ödülün 30 senelik iş birliği ve ortak çalışmanın bir sembolü olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödülü almamda elbette iş birliği yaptığımız ve çok yakın çalıştığımız Japon dostlarımın büyük payı bulunuyor. Bu ödül aslında çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk Japon iş birliğinin başarısının bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Asya’nın iki ucunda, coğrafyaları uzak ama kültürleri birbirine çok yakın olan 2 dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim. Bu anlamlı nişan önümüzdeki dönem Japon dostlarımızla yapacağımız ortak işler ve ortak iş birliği için yeni bir şevk ve motivasyon kaynağı oluşturacaktır."

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise Ahmet Çalık’a nişan tevdi etmenin kendisi için şeref ve büyük mutluluk olduğunu belirterek, Ahmet Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş adamı olduğunu kaydetti.

Çalık’ın Japonya-Türkiye arasında tam anlamıyla bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Miyajima, “Sayın Çalık ile birlikte çalışmış olan Japon firma yöneticilerinden kendisi için 'Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık', 'Her zaman düşünceli davranan', 'Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir Samuray' gibi övgü dolu sözleri çok duydum. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Ahmet Çalık’ın iki ülkenin uzun yıllardır süregelen dostluğuna katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunar, bundan sonra da Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi adına iş birliğinin ve desteklerinin devamını dilerim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahmet Çalık’a, Büyükelçi Akio Miyajima tarafından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" verildi.


- "Ahmet Çalık, Türkiye'nin gönüllü büyükelçiliğini yapmıştır"


AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Türkiye ve Japonya'nın mesafe olarak uzak olsa da iki devlet tek yürek olduğunu belirterek, "İş dünyamızın değerli iş insanı Ahmet Çalık bizim de uzun yıllardan beri tanıdığımız bir girişimci, yatırımcıdır. Başarılı bir iş adamımızdır. Türkiye'nin dünyaya açılan yüzüdür. Özellikle 1980'li yıllarda başladığı yatırımlarını büyütme faaliyetlerini ciddi anlamda geliştirmiş, kardeş ülkelerin kalkınma ve refahı için önemli görevler ifa etmiştir." dedi.

Ahmet Çalık'ın gittiği ülkelerde Türkiye'nin gönüllü büyükelçiliğini de yaptığını aktaran Yıldırım, "Bir anlamda sivil diplomaside ülkemizin bayrağını dalgalandırmıştır. İş adamlarımızın yurt dışına açılmak için fırsat kolladığı bir dönemde Ahmet Çalık bu iş insanlarımıza örnek teşkil etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, iki ülke arasında mesafeler uzak olsa da gönüllerin birbirine yakın olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem siyasi, ekonomik ve ticari alanda büyümeye devam etmektedir. Bölgemizin kalkınmaya ihtiyacı var. Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Kafkasya'nın Orta Asya'nın... 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin refah, kalkınma açığını kapatmak için Japonya ve Türkiye ile başarılı iş birliği geliştirebilir. Birlikte iş yapma kültürü çok gelişti. Türkiye'nin genç, yetişmiş mühendisleri var. Beşeri kaynağı çok kuvvetli. Japonya'da finans ve teknolojik imkanlar bulunuyor. Bunlar bir araya geldiğinde başarılı projeler gerçekleştirmemiz mümkün."

Türkler ve Japonların doğu kültürü dolayısıyla bağlarının benzer olduğuna işaret eden Yıldırım, "Japonlar her ne kadar bizim gibi karar vermede aceleci değilse de bir karar verdikten sonra onun arkasında sonuna kadar dururlar. İnşallah daha güzel projelerde bu birlikteliğimiz artarak devam edecek." dedi.

Japonya Bakanlar Kurulu Danışmanı Isao Ijima ise Ahmet Çalık'ın iki ülke arasında köprü olacağına inandığını belirterek, Çalık'ı aldığı ödül dolayısıyla kutladı.

Törenin ardından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık'ın ev sahipliğinde resepsiyon yapıldı. Tören ve resepsiyona siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım oldu.


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