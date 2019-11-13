Ahmet Altan tutuklandı

FETÖ'nün "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Ahmet Altan, tutuklandı.

Ahmet Altan tutuklandı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan, başsavcılık itirazıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz ettiği ve üst mahkeme sayılan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, dün akşam saatlerinde Göztepe'deki evinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet görevlilerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Altan, hakkında yakalama kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ara duruşmaya katıldı. Altan'ı 5 avukat temsil etti.

Mahkeme heyeti, sanık Altan ve avukatlarının beyanını almasının ardından yakalama kararını yüzüne okuduğu Ahmet Altan ile ilgili yakalama kararını kaldırarak tutuklama kararına döndürülmesine hükmetti.

Tutuklanmasına karar verilen Ahmet Altan, ceza infaz kurumuna götürülüyor.

"İlk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunamaz"

Bu arada duruşmaya Ahmet Altan'ın, aynı dava kapsamında beraatine karar verilen kardeşi Mehmet Altan ile çocukları Senem ve Kerem Altan da izleyici olarak katıldı. Aile yakınları, karar verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştı.

Öte yandan karara itiraz eden Altan'ın avukatlarından Figen Albuga Çalıkuşu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Öztürk'ün 2 gün önce bu göreve atandığını belirterek, "Ahmet Altan ara kararla değil, hükümle tahliye edilmiştir. Hükümle birlikte ilk derece mahkemeleri dosyadan el çeker. Yetki, istinaf ve Yargıtay'dadır. Ne savcı hükümle tahliyeye itiraz edebilir ne de bir ilk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunabilir." ifadelerini kullandı.

Süreç

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım'da verdiği kararla, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın ise beraatine yönelik hüküm kurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etmişti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine yapılmıştı.

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Ahmet Altan, dün akşam Kadıköy Göztepe'deki evinden gözaltına alınmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Muhabir: Murat Kaya,Muhammed Enes Can

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