BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gündür devam eden etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakalarının renkli görüntülere sahne olduğu etkinliklerde, Türkiye'nin birçok ilinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti.

Atlı birliklerin savaş sanatını canlandırdıkları gösteriler de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Alandaki çadırlarda devlet sanatçılarının yaptığı geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyen vatandaşlar, etkinlik alanlarında da ata bindi, ok attı.

Çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgi, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katkı sunmak için kente geldiklerini söyledi.

Zaferin anlam ve önemini tekrar idrak ettiklerini belirten Bilgi, "Ahlat'taki etkinliklerimiz Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimizin kucaklaşmasına vesile oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak burada yemek ikramında bulunduk. Ayrıca çadırımızda yöresel yemeklerimizi dağıttık. Böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir teveccüh var. Hem Ahlat halkından hem de illerden gelen misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Muhabir: Necat Hazar,Ahmet Okur