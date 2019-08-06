ANTALYA (AA) - Antalya'da parkta ağzı ve ayakları bağlı halde bulunan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde 12. Cadde'deki çocuk parkında yürüyüş yapan Hanife Ünlüel ile Şerife Pür, ağzı ve ayakları bağlı halde bir köpek gördü. Ağaca bağlanan köpeğin iplerini kesen Ünlüel ile Pür, hayvana su ve yiyecek verdi. Bitkin olduğu gözlenen köpek, parktan uzaklaştı.

Polis, köpeği kimin ya da kimlerin bağladığını bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenince büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yapılan bu davranışların psikoloji açısından irdelenmesi gerektiğini dile getiren Yanık, hayvana işkence yapmanın sağlıklı bir ruh durumunu göstermediğini ifade etti.

Hayvanlara yönelik yapılan bu tür davranışların cezasız kalmaması ve daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini belirten Yanık, "Tehlike kapımızda. Bugün hayvanlara işkence yapanlar, yarın insanlara yapmaya başlayacak. Artık bu konunun üzerine daha fazla eğilmemiz ve bir an önce önlemleri almamız gerekiyor." dedi.