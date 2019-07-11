MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ağaç dalında saklanan uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tömük Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu imalatı yapan üç şüpheliyi takibe aldı.

Takip sonucunda Yeşildere mevkisindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri sulayan A.G. ile İ.M. gözaltına alındı.

"Dünya" adlı narkotik köpek ile hem zanlıların evlerinde hem de çevredeki bahçelerde arama yapıldı.

Köpeğin limon ağaçlarına tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan JASAT timleri, dallarda 40,5 kilogram esrar ile 2 kilo 130 gram skunk ele geçirdi.

Uyuşturucuları kuruttuğu iddia edilen M.K. da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.



