KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Pınarönü Camisindeki uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, törende, Diyanet İşleri Başkanlığının organizesiyle Afşin'den 42 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik de hacı adaylarından ülke ve ilçeleri için dua etmelerini istedi.

Törenin ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.