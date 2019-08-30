KAHRAMANMARAŞ - Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin Ziraat Odası Başkanlığı arasında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin bir merkezde yapılabilmesi amacıyla ön protokol imzalandı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, Afşin Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, çiftçilerin tek adımda ÇKS dosyalarını tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

2020 yılı üretim dönemine ilişkin ÇKS başvurularının eylül ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Afşin ÇKS dosyalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi için ön protokol imzaladık. Çiftçilerimizin mağdur duruma düşmemesi ve kısa sürede işlemlerini tamamlayabilmeleri için kurumumuzdan 3 personeli Ziraat Odası bünyesinde görevlendireceğiz. Çiftçilerimizin tek adımda dosyalarını tamamlamasını hedefliyoruz. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız bu uygulamayı Aydın ve Bursa illerinde hayata geçirdi ve ÇKS'yi tamamen ziraat odalarına devretmesi söz konusu. Çiftçimize daha iyi hizmet verebilmek ve kurumumuz teknik personelimizin evrakla uğraşını azaltıp sahada daha çok görev alabilmesi amacıyla bizde bunun ön hazırlığını ilçemizde yaptık. Eylül ayı içerisinde başlayacak ÇKS'yi tek elde toplamak istiyoruz. Çiftçilerimiz, ÇKS süresi boyunca kurum kurum gezmeden kolaylıkla işlerini Ziraat Odası Başkanlığında oluşturulan masada dosyalarını tamamlayabilecek."

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da çiftçilerin tek seferde dosyalarını tamamlayabileceğini belirtti.

İlçelerinde yaklaşık 3 bin çiftçinin ÇKS döneminde dosya hazırladığını aktaran Emiroğlu, "Bu projenin başlamasıyla başta çiftçilerimiz olmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ziraat Odası Başkanlığımıza avantaj sağlayacağına inanıyorum. Çiftçilerimiz artık ÇKS dosyalarını odamız bünyesinde tamamlayabilecek." ifadelerini kullandı.







