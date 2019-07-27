KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin'de 35 dekarlık alanda ekimi yapılan siyez buğdayının hasadı tamamlandı.

Afşin Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde hasat alanını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, buğdayın gerçek siyez özelliklerini taşıdığı takdirde, bölgede yaygınlaştırma çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Genetiği değişmeyen buğday çeşidi olarak bilinen siyezden Afşin'de normalin üzerinde bir verim alındığını dile getiren Kurt, yapılacak araştırmaların ardından Afşin'de siyez buğdayı ekim alanlarının artırılabileceğini bildirdi.

Alınan verimi bakanlıkla paylaştığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız elde edilen verimin çok güzel olduğunu ve konunun araştırılmasını talep etti. Buradan numuneler alarak enstitülerimize göndereceğiz ve gerçek siyez özelliğini taşıyıp taşımadığının araştırmasını yapacağız. Normal şartlarda siyez buğdayının 1 dekarlık alandaki verimi 200 ile 250 kilo arasında. Afşin'de yapılan ekimde 35 dekarlık alanda 19 ton alındı ve bu 1 dekarlık alandan 540 ile 550 kilo verim alındığını ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda buğday eğer gerçek siyez özelliklerine sahipse önümüzdeki yıl Afşin'de ekim alanlarının daha çok yaygınlaştırarak çiftçimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İlçemize siyez buğdayını getiren çiftçimize teşekkür ediyorum."

Çiftçi Lütfü İlhan ise 4 yıl önce kendisine şeker hastalığı teşhisi konulduğunu, hastalıkla mücadelede siyez buğdayının önemli olduğunu öğrendikten sonra da bu ürünü yetiştirmeye başladığını söyledi.

35 dekar alana ekimini yaptıkları siyez buğdayının hasadını tamamladıklarını ifade eden İlhan, "Güzel bir verim aldık. 1 dekarlık alanda yaklaşık 550 ile 600 kilo gibi bir verim elde ettik. Buğdayın başaklanma döneminde bir dolu yağışı meydana geldi. Eğer bu doluya maruz kalmasaydık daha çok verim alacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Siyez buğdayını işlemek için Osmaniye'den soyma makinesi getirdiğini ifade eden İlhan, buğdayı, un bulgur ve dövme şeklinde işleyeceğini, Afşin ve Elbistan bölgesindeki vatandaşların hizmetine sunacağını vurguladı.



