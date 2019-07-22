KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 35 dekar alanda üretimi yapılan siyez buğdayında hasat başladı.

İlçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü İlhan, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce kendisine şeker hastalığı teşhisi konulduğunu, hastalıkla mücadelede siyez buğdayının önemli olduğunu öğrendikten sonra da bu ürünü yetiştirmeye başladığını söyledi.

Öncelikle 1 dekar alanda deneme ekimi yaptığını, ilk hasatta 400 kilogram verim aldığını, bunun üzerine ekim yaptığı alanı 35 dekara çıkarttığını dile getiren İlhan, buğdayın atası olarak da bilinen siyez buğdayının Afşin'in toprağını sevdiğini belirtti.

Şu anda bir dekarlık alandan 600 kilogram siyez buğdayı aldıklarını aktaran İlhan, siyez buğdayının doğal olduğunu aktardı.

İlhan, yüksek verimin yanı sıra bu ürünü şeker ve çölyak hastalarına destek olmak için de ürettiğini anlatarak, "Araştırmalarımız sonucu şeker hastalığı ve çölyak hastalığına iyi geldiğini öğrendiğimiz için siyez buğdayını ilk olarak kendim ve ailem için ekmiştim. Şimdi daha çok insanın faydalanması için ekim alanını 35 dekara çıkarttık. Bize de gelen talepler çok fazla." diye konuştu.

İlhan, fırıncılardan ve vatandaştan bu ürüne büyük talep olduğunu kaydetti.







