KAHRAMANMARAŞ - Afşin Baro Temsilciği 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen programda, ilçede görev yapan avukatlarla bir araya gelen Afşin Baro Temsilcisi Avukat Mehmet Turan, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Afşin Baro Temsilcisi Turan, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"2019-2020 Adli Yıl başlangıcı dolayısıyla tüm avukat arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. İnşallah yeni adli yılımız adil ve huzurlu bir şekilde geçer. Önümüzde yargı reformu paketi var. Avukatlarımızın da düşünüldüğü, toplumun her kesimini memnun eden bir kanun tasarısı söz konusudur. Avukatlık sınavı, hakim-savcı yardımcılığı, noter yardımcılığı gibi mesleklerin de bulunuyor olması hukukçulara yeni iş imkanları ve alanları oluşturacak. Ayrıca tapu işlemlerinde avukat bulundurma zorunluluğunun olacağı belirtiliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan iş ve kariyer hayatındaki değişimler gerçekleşirse meslektaşlarımız için iyi olur kanaatindeyim."

Adli yıl açılış kahvaltısına katılan avukatlar da yeni adli yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Programa AK Parti Afşin İlçe Başkanı Avukat İsmail Safi ve Türkiye Barolar Birliği Delegesi Avukat Murat Bozkurt ile ilçede görev yapan avukatlar katıldı.