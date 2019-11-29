KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu atandı.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, okula verdiği hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Yeşilkaynak'a teşekkür etti, yeni görevine başlayan Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu'na ise başarı diledi.

Görevi süresince öğrencilere, okula ve ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalıştığın belirten Yeşilkaynak da Rızaoğlu'nun okulu akademik ve bilimsel anlamda daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Bu görevlerin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çeken Rızaoğlu "Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı müdürümüz Tuncay hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yüksekokulumuzun çizgisini daha üst noktalara taşımaya çalışacağız. Tabi bu rektörlüğümüzün desteğiyle, yerel yöneticilerimizin desteğiyle olacak. Hep birlikte öğrencilerimize, Afşinimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.