TBMM (AA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin A ünitesinin filtresiz çalıştırılmasından dolayı bölgede kanser hastalığında ciddi artış olduğunu, kadınlarda rahim ve göğüs kanserinin inanılmaz derecede arttığını öne sürdü.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin bir ünitesinin 31 Aralık 2019'dan sonra filtreleme sistemi olmadan çalışmasının yasaklandığını, ancak dün akşam torba yasada getirilen bir hüküm ile bu santralin filtresiz olan A ünitesinin 36 ay daha çalışmasına izin verildiğini söyledi.

Bölgedeki insanların üzerine saatte 250 ton kül yağdığını ifade eden Öztunç, "Elbistan ve Afşin'de kanser hastalığı ciddi artmış durumda. Kadınlarda rahim ve göğüs kanseri inanılmaz derecede artmış durumda. Sebebi, bu santralin A ünitesinin filtresiz çalıştırılmasıdır." diye konuştu.

Dün bu konuda TBMM Genel Kurulunda mücadele ettiklerini belirten Öztunç, "Termik santralleri ilgilendiren geçici 8. maddenin bu kapsamın dışında tutulmasını istedik. Önce AK Parti milletvekilleri 'Olur, haklısın' dediler. AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekilleri ile saatlerce görüştüm, onlar da aynı kaygıları paylaştılar, maalesef Enerji Bakanlığının önüne geçilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, "Koca bir bölgeye yazık ettiler. Elbistan'ın adı 'külbistan' olacak. Afşin, yeşil Afşin olarak geçer, maalesef 'kara Afşin' olacak. Biz CHP olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." dedi.

Santralin çevresindeki köylülerin yarın oturma eylemi yapacağına dikkati çeken Öztunç, gelecek günlerde kendisinin de santrale giderek eylem yapacağını kaydetti. Öztunç, eylemlere çevrecilerden de destek istedi.







