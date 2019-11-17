Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı - Terör örgü

Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
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Isparta Düğün Salonları

ADANA/HATAY - İBRAHİM ERİKAN/ERDAL TÜRKOĞLU - Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG/PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen sene 20 Ocak'ta başlatılan ve Suriye Milli Ordusunun da katıldığı harekatla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'e dönen Suriyeliler için Türkiye tarafından çeşitli yatırımlar yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında, bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin halkına gıda ve giyim gibi yardımlarda bulunuldu.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da terörden arındırılan Afrin'in kalkınması ve buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye çok sayıda yardım gönderdi.

Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi.

Yaklaşık 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin 60'tan 100'e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

- "2 bin Afrinliye genel sağlık taraması"

Afrin'e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı'na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği de harekatın ardından hizmete alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.

Türkiye'nin sunduğu mobil sağlık tarama faaliyetleriyle 2 bin Afrinli genel sağlık ve göz taramalarından geçirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Afrin'deki 1 büyük hastane ve 4 sağlık merkezi onarılarak, buralara cihaz ve personel desteği sağlandı.

- Sınır kapısıyla ticari ilişkiler geliştiriliyor

Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Afrin ile Hatay arasında açılan kapıyla, insani yardım konvoylarının buradan geçiş yapmasının yanı sıra bölgeyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımlarıyla Hatay'dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin'i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı. Kent merkezini yakın köylere bağlayan yollarda da onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı'ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi.

DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı. Terör örgütünün açtığı tüneller nedeniyle zarar gören içme suyu şebekesi ve köylerdeki kuyular tekrar kullanılabilir hale getirildi.

- "Günlük 100 bin kişiye yemek"

Bölgede, TSK ve diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarınca kurulan aşevlerinden günlük 100 bin kişiye yetecek şekilde yemek ve 200 bine yakın ekmek dağıtımı yapılıyor.

Terör örgütünün zarar verdiği 20'ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı.

YPG/PKK terör örgütünün daha önce zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100'ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25'inde ise çalışmalar sürüyor.

Afrin'de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi.

Sosyal donatıların yapılmasına da öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti, Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yaptı.

Harekatın başladığı günden bu yana kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da bölgeye 80 bin ton insani yardım gönderdi.

- Afrinliler Türkiye'nin yatırımlarından memnun

Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce güvensizlik nedeniyle iş yerlerinin çalışmadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından işletmelerin 24 saat hizmet verdiğini anlatan Hamro, "Harekat sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Hiçbir Arap devletinin umurunda olmadık ancak Erdoğan bizimle ilgilendi, ona özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Ahmed Hattab da Türkiye'nin bölgedeki teröristleri temizlemesinin ardından her şeyin olumlu yöne gitmeye başladığını belirterek, "İş yerleri hareketlenmeye başladı. İnsanlar iş yerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin'e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu çok şükür." dedi.

Cinderes'te Kur'an kursu hocalığı yapan Abdullah Hammadiye, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla burada kurs açtıklarını dile getirdi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu anlatan Hammadiye, "Harekat öncesi camiler kapalıydı. Harekatın ardından camileri açtık. Bizlere bu imkanı sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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