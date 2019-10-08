AFGANİSTAN - Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.