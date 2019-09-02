ADANA - Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 2019-2020 adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'daki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, hakim, savcı, avukatlar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi katıldı.

- Mersin

Mersin Barosu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve bazı avukatlar katıldı.



Törende, Yeşilboğaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okundu.



Yeşilboğaz, burada yaptığı açıklamada, yeni adli yılın ülkeye, millete, avukatlara ve insanlığa mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de tören, Valilik kampüsü içinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, adaletin, var olan kavramların en ağırı olduğunu belirterek, "Hem yaşamda hem de ölümden sonra da var olduğuna inanılan tek olgu. Önemini sadece hukukçuların ve adalet insanlarının bilmesi gereken değil, yöneten, yönetilen, güçlü, güçsüz, varlıklı, varlıksız tüm insanların her adımında göz önünde bulundurulması gereken güç." dedi.

Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

- Hatay

Hatay'da adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın, akşam resepsiyonla devam edeceği öğrenildi.

Törene, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral ve Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile avukatlar katıldı.