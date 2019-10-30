ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığın beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmed H. ve avukatı katıldı.
Sanık Ahmet H, savunmasında DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. DEAŞ terör örgütüne katılmadım. Beraatimi talep ederim.'' dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında delil yetersizliği gerekçesiyle sanığın üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle sanık Ahmed H'nin beraatine karar verdi.