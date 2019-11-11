Adana'daki terör örgütü DEAŞ davasında 5 sanık beraat etti ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz 5 sanığın beraatine karar verildi.Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.T, V.Ş, Ö.G, M.T. ve