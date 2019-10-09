ADANA - Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık, müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akın Boz, tutuksuz sanıklar Nezir E, Suzan T, Yusuf T. ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Ağabeyini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen Mehmet Akın Boz, çalışıp evi geçindirdiğini, ağabeyinin ise eşinden ayrılıp çalışmadığını ve kendi yanlarında kaldığını söyledi.

Olaydan 1,5 yıl önce ağabeyinin bıçakla kendisini kolundan yaraladığını iddia eden Boz, "Ben ağabeyimdir diye şikayetçi olmadım. Kendisiyle pek geçinemiyorduk. Sürekli alkol alıp çevreyi ve bizi rahatsız ediyordu." dedi.

Olay günü işten eve geldiğinde sokakta ağabeyinin bağırmakta olduğunu gördüğünü dile getiren Boz, şunları kaydetti:

"Kendisine 'küfür etme, herkesi rahatsız etme' dedim. Komşular da ağabeyimi sakinleştirmeye çalışıyordu. İkna edip eve girdik. Ağabeyim daha sonra dışarı çıkmış. Evde yatarken gece yarısı dışarıdan ağabeyim, 'Akın çık dışarı senin kanını dökeceğim, öldüreceğim' diye bağırıyordu. Ağabeyimi içeri almak için aşağıya indim. Kapıyı açar açmaz bana yumruk attı. Yere düştüm. Belinden bıçak çıkarttı, beni öldüreceğini sandım. Üzerimde taşıdığım bıçağı çıkartıp birkaç kez ağabeyime salladım. Amacım öldürmek değildi, neresine geldi hatırlamıyorum. Ağabeyimden kan gelince korkup kaçtım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım ve üzgünüm."

"Suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen diğer sanıklar, suçlamayı kabul etmedi.

Anne Saadet Boz ise oğlu Özkan'ın sık sık alkol alıp mahallede bağırarak herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akın Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde oturan Mehmet Akın Boz, 19 Mart'ta alkol alıp küfür ederek etrafı rahatsız ettiği öne sürülen ağabeyi Özkan Boz ile tartışmış, çıkan kavgada Mehmet Akın Boz, ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü.