ADANA - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 26 sanıktan 21'i, 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.G. FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, 21 sanığın 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına, 5 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca duruşmaya gelmeyen ve hakkında 8 yıl 9 ay hüküm kurulan sanık Mehmet Ali Bilgehan Akçakoyun için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.