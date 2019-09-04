ADANA - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Emin Ö. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşının talimatı sonrası sanığın Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, uzun yıllar örgüt içerisinde süreklilik arz edecek şekilde yer aldığına dair tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Emin Ö. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını ileri sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyanlarda bulundum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.