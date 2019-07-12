ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkam Artuk ile avukatı katıldı.

Sanık Artuk, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.

KPSS'de kimseden soru almadığını öne süren sanık Artuk, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları gerçeği yansıtmıyor. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın 2010 yılında yapılan KPSS sorularına sınavdan önce eriştiğine ilişkin deliller, örgütün mahrem yapılanmasında yer alarak himmet topladığına dair tanık beyanları ve kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespitler dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erkam Artuk'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.