ADANA - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ö.T, O.İ. ve Aşur Biliktü ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Aşur Biliktü, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanık Aşur Biliktü'nün cezalandırılması, sanıklar Ö.T. ve O.İ'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Aşur Biliktü'yu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, sanık Ö.T. ve O.İ'nin delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

