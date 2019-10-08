ADANA - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan eski astsubay 5 sanığın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.B, Y.K, Ö.C, İ.B. ve Y.K. ile avukatları katıldı.

Sanık A.B, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden A.B, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.