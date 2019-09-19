ADANA - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Akgün ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esasa ilişkin değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın, örgütün "gaybubet evi"nde yakalandığını ve ''Fatih'' kod adını kullanarak emniyet personellerinden sorumlu ''mahrem imam'' olarak görev üstlendiğini aktardı.

Savcı, sanık Akgün'ün örgütün kriptolu haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında SGK kaydının bulunduğu ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap hareketliliğinin tespit edilmesi dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık Akgün ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Ayrıca mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.



