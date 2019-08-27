ADANA - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuklu eski astsubay sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.B. ile avukatı katıldı.

Sanık H.B. savunmasında örgütle lise yıllarında tanıştığını ve ''Seni daha iyi sınava hazırlarız'' teklifi üzerine yapıya ait evlere gitmeye başladığını söyledi. Askeri okullara hazırlanırken kendisiyle "Burak" kod adlı örgüt mensubunun ilgilendiğini belirten sanık H.B, ''Askeri okulda benimle ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen kişi Burak kod adlı şahıstı. Van'a tayinim çıktığında ise örgütsel olarak Burak'tan üst konumda bulunan İdris kod adlı şahıs benden sorumlu oldu. Bu yapı içerisinde bulunduğum için çok pişmanım.'' dedi.

Tanık M.S.D. ise sanık H.B. ile devre arkadaşı olduğunu belirterek ''2013 yılında astsubay meslek yüksek okulu sınavlarına hazırlanırken H.B. ile yapıya ait evlere gittik. Bize askeri okul mülakatlarında nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar. Burak kod adlı şahıs bizimle ilgileniyordu. Göreve başladığımızda da Burak ankesörlü hatlardan bizi arıyordu.'' ifadesini kullandı.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın etkin pişmanlıkta bulunma isteğinin varlığı ve tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık H.B'nin etkin pişmanlıkta bulunma isteğinin varlığı ve tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.