ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğunu, örgüt içerisinde "Yakup" ve "Beyhan" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılar düzenlediğini belirtti.

Savcı ayrıca sanığın, örgüt üyesi hakim ve savcılara "sohbet grup hocalığı" yaptığı hususu da dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Yahya B. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya B'nin mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.