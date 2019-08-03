ADANA (AA) - Adana'da 13 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istediği ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde 30 Temmuz'da 13 yaşındaki Abdurrahman H'nin kaçırılmasıyla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da yakalanan Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) ile Adana'da gözaltına alınan İbrahim K. ile İsmail K, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan Zeynel Abidin A, Hüseyin A. ve İsmail K'yi tutukladı, İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

- Babadan 20 bin dolar istemişler

Kaçırılan Abdurrahman H'nin babası Ahmad H'nin, arkadaşı olan şüphelilerden İbrahim K'ye Suriye'de müteahhit olduğunu, kilolarca altının bulunduğunu ancak Esed rejimi nedeniyle Türkiye'ye getiremediğini anlattığı belirlendi.

Şanlıurfa'da 20 dönüm tarla karşılığında, durumu Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A'ya anlatan İbrahim K'nin, iki şüpheliye Ahmad H'nin oğlu Abdurrahman H'nin fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

Çocuğu kaçırmak için plan yapan Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A'nın, kiraladıkları otomobille İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde keşif yaptığı, İsmail K'nin de yanlış çocuğun kaçırılmaması için iki şüpheliye Abdurrahman H'yi gösterdiği ortaya çıkarıldı.

Daha sonra 13 yaşındaki çocuğu Şanlıurfa'ya kaçıran iki şüphelinin, internet üzerinden indirdikleri bir program sayesinde Ahmad H'yi farklı numaralardan arayarak "Oğlun elimizde 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz." dediği belirlendi.

Öte yandan Abdurrahman H'nin sokakta yürümesi ve şüphelilerin içinde bulunduğu kiralık otomobilin sokaktan geçmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Olay

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ahmad H, 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman H'nin kaçırıldığını, kaçıran kişilerin kendisinden fidye istediğini iddia ederek 30 Temmuz'da Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurmuştu.

Baba Ahmad H'yi telefonla arayarak "Oğlun elimizde, 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz." dediği iddia edilen şüphelilerin Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) olduğunu belirleyen polis, zanlıları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı.

Şüphelilerin yanında bulunan 13 yaşındaki Abdurrahman H, ailesine teslim edilmişti.