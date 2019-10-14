ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki kızın sosyal medyada tartışmasının ardından aileler arasında çıktığı iddia edilen silahla kavgada 16 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 8 sanıktan 5'i, 1 yıl 4 aydan 21 yıl 8 aya kadar hapis cezalarına mahkum edildi, 3 kişi ise beraat etti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 17 yaşındaki M.H. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Başka suçtan tutuklu Veysel T. ile sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, dava dosyasında başka araştırılacak husus kalmaması üzerine karar için taraflara son savunmalarını sordu.

Sanık M.H, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Ölen benim candan öte kardeşimdir. Ailesi ne acı duyuyorsa ben da aynı acıları duyuyorum. Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Adalet tecelli edecektir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan K'ye, "Çocuğa karşı kasten adam öldürme, ruhsatsız silah taşımak, yaralama" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis ve 13 bin lira adli para cezası, M.H'ye aynı suçlardan 13 yıl 10 ay hapis, 5 bin 280 lira adli para cezası, M.H. ve Selahattin H'ye 11'er yıl 11'er ay hapis ile 9'ar bin lira adli para cezası, İhsan K'ye de "basit yaralama ve tehdit" suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, Erdal T, Vedat T. ve Veysel T'nin beraatine karar verirken Hasan K'nin tutuklanması için de yakalama kararı çıkarttı.

- Olay

İddiaya göre, Selahattin H'nin kızı ile Fırat T'nin yeğeni sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartışmış, bu yüzden iki aile arasında 13 Eylül 2016'da çıkan kavgada Kasım Kavran başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.