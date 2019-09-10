Adana'daki cinayet davası

Evinde bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki İsa Arıç'ın ölümüyle ilgili iki kişinin yargılanmasına devam edildi

Adana'daki cinayet davası
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D, tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden katıldı.

Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen, Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ile tarafların avukatlarının da yer aldığı duruşmada, mahkeme başkanı, sanık İ.D'nin yaş tespiti ile ilgili hastaneden istenilen raporun geldiğini ve sanığın olay tarihinde 22 yaşında olduğunun belirtildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, öldürülen Arıç'ın gerçek yaşının tespiti için doğumuyla ilgili belge bulunup bulmadığını müştekilerin avukatına sordu. Avukat, Arıç'ın doğumu ile ilgili belge olmadığını söyleyip araştırma yapmak için süre istedi.

Müştekilerin avukatı ayrıca, sanık İ.D'nin olay günü sosyal medyada sanık sevgilisi Z.K'nin okuması için paylaştığı sanılan, "Sana önemli bir haberim var. Eminim çok sevineceksin. Çünkü artık seni seven biri yok cenazesi dün kalktı" yazısını da delil olarak mahkemeye verdi.

Öldürülen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, psikolojisinin bozulduğunu, tek başına dışarı çıkamadığını kaydetti.

Daha önceki savunmalarında olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini kaydeden İ.D, "Ben Z.K'den kurtulmak, uzak durmak istedim, olmadı. Ne yapayım. Bizi boğuşurken görmesine rağmen tepkisi olmadı, ayırmadı. Adeta 'kim ölecek' diye izledi. Şimdi 'suçsuzum' diyor" diyerek hiçbir şey demek istemediğini aktardı.

Sanık İ.D'nin avukatı da müvekkili ile ilgili yaş tespitine itiraz ederek, yeniden yaş tespiti yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.D'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyet, sanık İ.D'nin ve öldürülen Arıç'ın olay tarihindeki yaşlarının tespit edilmesi için ilgili yerlere yazı yazılmasını kararlaştırıp duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

-Olay

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Öte yandan zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.

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