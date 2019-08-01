ADANA (AA) - Adana'da, Suriyeli bir kişinin "korna çalma" tartışması sonrası bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 7 Iraklı sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriyeli İbrahim Elzekkur'u (24) "korna çalma" tartışmasının ardından bıçaklayarak öldürdükleri ileri sürülen tutuklu Iraklı F.A. ile tutuksuz A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H, N.K. ve müşteki Muhammed Zakkur ile sanıkların avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan F.A, pişman olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.A'nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması ve duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmeleri için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde, 5 Ağustos 2018’de "korna çalma" tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur öldürülmüş, olayın ardından Irak uyruklu F.A, A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H. ve N.K. tutuklanmıştı.

Yargılama sırasında F.A. dışındaki diğer sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

