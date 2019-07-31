ADANA(AA) - Adana'da bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Eray Ç. ile avukatı katıldı.

Mobilyacılık yapan sanık Eray Ç, Mehmet Tanrısever'i öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Tanrısever ile aynı mahallede birlikte büyüdüklerini anlatan Eray Ç, Tanrısever'in sürekli kendisinden tehditle para aldığını, olay günü de 350 lirasını istediğini savundu.

Olay günü Tanrısever'in ailesine küfür ettiğini ve bunun üzerine dayanamayıp silahını çıkardığını ifade eden Eray Ç, öldürme kastının bulunmadığını ve tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı da bir mermi ile müvekkilinin elinden yaralandığını, Mehmet Tanrıseven'in ise hayatını kaybettiğini belirterek, kasten öldürme eylemine, maktulün silahı ateş etmesi neticesinde çıkan mermi çekirdeğinin sebebiyet verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Eray Ç'nin tutukluluğunun devamına, ayrıca sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Seyhan ilçesi Vefa Caddesi'nde 18 Aralık 2018'de Mehmet Tanrısever'i (44), 01 US 790 plakalı otomobilinin içinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eray Ç. (48) hakkında "kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.



