ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ileri sürülen kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Dün akşam saatlerinde, dini nikahlı eşi Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Melike Demirci'nin (19) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Demirci'nin babası Remzi Demirci, burada gazetecilere, damadı ile kızının evliliğinde, özellikle son zamanlarda sorunlar olduğunu söyledi.

Damadının çalışmadığını, evin geçimini kızının sağladığını ileri süren Demirci, "Haftada bir gün izni var onda da öldürüldü." diye konuştu.

Damadı hakkında, kızının iş yerinde de olay çıkardığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı verildiğini anlatan Demirci, bu olaylardan sonra kızı ile eşinin bir süre ayrı yaşadığını belirtti.

Remzi Demirci, kızının eşinden ayrılmaya karar verdiğini ancak devamlı tehdit edildiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Kızım ayrılacaktı. Çünkü 'dayanamıyorum baba' dedi. Eşi hep 'çocuğunu öldürürüm, keserim' diyordu. Ne biçim insan kendi evladını rehin tutuyor. 'Kadına el kalkmaz' diyoruz fakat bıçak kalkıyor. Bu ne biçim adalet. Benim yüreğim yanıyor belki yarın başkalarının da yüreği yanacak."

- "Kızım 'baba, baba' diye bağırmış"

Olay gününü anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Kızımı o gün motosikletin arkasına bindirdim. Bir sokak geriye gitmişim. Dedim 'kızım döneyim'. 'Yok baba acele etme, sen burada bekle, ben çocuğu alır gelirim' dedi. İşte o bir sokak atlamasam, eğer orada olsam olayı görürdüm. Çünkü zanlı orada kestirme yolda sinmiş bekliyor. Beni gördüğünde ya kaçar ya da bana da saldırırdı. Ben 20 dakika bir sokak geride kızımın bıçaklanmasını beklemişim. Bir baba için ne demek. Oradaki kadınlar söyledi, kızım 'baba, baba' diye bağırmış."

Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde, dini nikahlı eşi Melike Demirci'yi bıçaklayarak öldürüp kaçtığı iddia edilen Sezer Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçi tutuklanmıştı.

