ADANA (AA) - Adana'da, eşini bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Fuad K. ile avukatı geldi.

Duruşmada mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti ile ilgili raporun henüz mahkemeye gelmediğini söyledi.

Tercüman aracılığıyla ifade veren sanık, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Eşimi bilinçli şekilde yaralamadım. Son zamanlarda parfüm sürmeye, çadırın etrafından ıslık sesleri gelmeye başladı. Gözüme uyku girmiyordu. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum." dedi.



Mahkeme savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan beklenilen raporun gelmesinin beklenilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için istenilen raporun beklenilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.



Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'ndeki Sarıçam Barınma Merkezi’nde ailesiyle birlikte kalan Fuad K, 15 Kasım 2018’de 2 çocuk annesi eşi Neval K'yi bıçaklayarak yaralamıştı.



