Adana'daki "baba cinayeti" davası ADANA - Adana'da, bıçakla yaraladığı babasının ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Mehmet Y, müştek