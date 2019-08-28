ADANA - Adana’da, babasının bıçakla yaralanması sonucu ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Mehmet Yiğitel ile avukatı geldi.

İddianamenin okunmasının ardından savunması istenen sanık Yiğitel, istemeyerek babasının ölümüne neden olduğunu söyledi.

Olay günü pikniğe gittiklerini, babası Murat Yiğitel ve amcasının alkollü olduğunu ifade eden Yiğitel, şöyle konuştu:

"Arabaya bindiğimde babama seslendim, duymamazlıktan geldi. Annem babamı arabaya bindirmeye çalışıyordu. Amcam da alkollüydü. Amcam benim konuşmalarımı duyunca babama 'Senin oğlun bizi ıslah etmek istiyor' diyerek dolduruşa getiriyordu. Ben kendimi ifade etmeye çalışırken babam 'Sen hala konuşuyor musun' diyerek bana vurdu. 'Bunda bıçak var, buna güvenerek böyle konuşuyor' dedi. Tekrar bana vurmaya başladı."



Bunun üzerine sinirlendiğini cebindeki bıçağı çıkarttığını anlatan sanık, şunları söyledi:

"Bu sırada amcam 'İn arabadan seninle bahçede görüşeceğiz' dedi. Ben de arabadan indim. O sinirle elimdeki bıçağı tüm gücümle arabaya doğru salladım. Bıçak elimi kesti. Yaramı babama göstermek istedim. Arabanın kapısı kapalıydı, camı tamamen açıktı. Kolunu dışarı uzatmıştı. Yaramı gösterdim, bana 'Geber, ne halin varsa gör' dedi. Sinirlenip bıçakla arabaya doğru hamle yaptım. Bıçağı savurduğum an araba hareket etmeye başladı. Araba hareket edince elimdeki bıçak babamın dışarı uzattığı koluna isabet etti. İsteyerek olmadı. Ben babamı seviyordum. Nasıl olduysa bıçak bir anda koluna çarptı."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Olay

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde 30 Haziran'da gittikleri piknikten dönen Mehmet Yiğitel, tartıştığı babası Murat Yiğitel'i sol kolunun üst kısmından yaralamış, hastaneye kaldırılan Yiğitel kan kaybından yaşamını yitirmişti.

Yakalanıp tutuklanan Mehmet Yiğitel hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



