Adana'da yük trenin balatalarında yangın çıktı ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Konya'dan Mersin'e giden yük trenin bir vagonun balatalarında, Pozantı İstasyonu yakının