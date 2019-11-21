Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu ADANA - Adana'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği