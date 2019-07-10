ADANA (AA) - Adana'da yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekiplerinin kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerine olası olumsuzluklara karşı özel harekat polisleri de destek verdi.

Uygulamada, şüpheli görülen kişiler durdurulup üst araması ve kimlik kontrolünden geçirildi.

Denetimlerde, bin 163 Suriye, 4 Irak, 2 Nijerya ve 1 İran uyruklu olmak üzere bin 170 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Başka illere kayıtlı oldukları ve yol izin belgesi bulunmadığı belirlenen 51 Suriyeliye kayıtlı oldukları kentlere dönmeleri konusunda tebligatta bulunuldu. Bu kişileri kente taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 14 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Ülkeye giriş yasağı bulunduğu belirlenen bir Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen bir Suriyeli de gözaltına alındı.