Adana'da uyuşturucu operasyonu ADANA - Adana'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Op