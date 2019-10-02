Adana'da uyuşturucu operasyonu ADANA - Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 195,46 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturuc