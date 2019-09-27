Adana'da uyuşturucu operasyonu ADANA - Adana'da bir evde 130 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde