ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde 4 kilo 980 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki uygulama noktasına 200 metre kala duran bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Araçta bulunan H.B'nin elindeki poşette 4 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.
Polis, araç sürücüsü L.B. ve nikahsız birlikte yaşadığı H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.