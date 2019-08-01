ADANA (AA) - Adana'da evlerinde 918 gram esrar ele geçirilen çift, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Erol (67) ve Şükran G. (64) çiftinin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği kirli çamaşır sepetini inceleyen ekipler, iki poşette 918 gram esrar buldu.

Bunun üzerine çift gözaltına alındı.

Zanlı Erol G'nin ifadesinde, kanser hastası olduğunu, esrarın ağrılarına iyi geldiğini iddia ettiği, Şükran G'nin de uyuşturucu maddeyi ismini bilmediği bir kişinin getirip saklamaları için kendilerine verdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen çift, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Erol G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, eşi Şükran G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.