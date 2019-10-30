Adana'da trenin çarptığı genç futbolcu öldü ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen genç futbolcu, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.Serap Aktaş Koşuyolu'nda yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar'a (25),