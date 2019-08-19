ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.



Cuma Kaplı yönetimindeki MACK 27 yabancı plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesinde, Halil Çelik yönetimindeki 34 DP 6647 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerden Çelik, yanındaki eşi Canan ve kucağındaki 2 aylık bebekleri Mustafa Kemal Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Kaplı'nın yanında bulunan 4 yaşındaki kızı İlayda Kaplı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kente çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobiller olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.





