ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır 9 kişi yaralandı.



Nevzat Aydın yönetimindeki 01 VG 141 plakalı otomobilin, Mahir Alp Bulvarı'nda Selda Özen'in kullandığı 01 VP 007 plakalı otomobile çarpışması sonucu, sürücüler ile Hanım, Lalihan, Semra ve Semra Aydın, Saadet ve Ahmet Hakim Özen yaralandı.

Mehmet Kartal'ın kullandığı 31 PV 524 plakalı kamyon da D-400 kara yolu Büyükmangıt Mahallesi yakınında, aynı yönde giden Ahmet Erdem'in kullandığı 63 ZR 458 plakalı tıra çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan Kartal, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kartal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.