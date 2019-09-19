ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi ile Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar bonzai ile esrar ele geçirilen operasyonda, Birdal B. (32) ve İrfan O. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.